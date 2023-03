Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ludwigshafen bekommt einen neuen Baudezernenten. 14 Bewerber gab es – ein Kandidat hat die besten Karten. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um Alexander Thewalt. Als Leitender Stadtbaudirektor ist er bisher in Heidelberg für Verkehr zuständig gewesen. Warum seine Wahl durch den Stadtrat am 27. April so gut wie sicher ist.

Der Favorit für das Amt des Baudezernenten ist in Ludwigshafen bisher ein unbeschriebenes Blatt. Thewalt ist Leitender Stadtbaudirektor in Heidelberg. Der Bau-Ingenieur leitet dort seit 2007 das