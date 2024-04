Nach dem wichtigen Heimspiel gegen den TV Gelnhausen können die Drittliga-Handballer der mHSG Friesenheim/Hochdorf einigermaßen entspannt zum Auswärtsspiel bei der HSG Hanau (Samstag, 19.30 Uhr) antreten. Es ist ein „Kann“-Spiel für die Vorderpfälzer, die in Hanau klar in der Außenseiterrolle sind und deshalb nur gewinnen können. Aber wo, wenn nicht in der Heimatstadt der Gebrüder Grimm sollten schließlich Märchen geschrieben werden? In der Aufstellung wird mHSG-Trainer Gabriel Schmiedt wohl wieder auf die Spieler zurückgreifen können, die in der Vorwoche Gelnhausen förmlich niedergerungen haben. Und mit dieser Einstellung sind die Gäste auch in Hessen sicher nicht chancenlos, denn die größere Motivation sollte aufseiten der mHSG liegen, die trotz des jüngsten Erfolges als Elfter weiterhin nur drei Zähler vor Schlusslicht TSG Haßloch liegt.

Für die Hanauer ist als Fünfter der Zug an die Tabellenspitze hingegen längst abgefahren und auch nach unten sind die Gastgeber bestens abgesichert, können also einigermaßen entspannt in den Saisonendspurt gehen.