Die Klasse 8a der SFL Schloss-Schule in Oggersheim ist am Freitag in Mainz für ihr Schülerprojekt „Die mutige Hilfe“ ausgezeichnet worden. Die Idee dazu ist im Rahmen der Unterrichtseinheit „Demokratie erleben“ gemeinsam entwickelt und abgestimmt worden, informierte die stellvertretende Schulleiterin Melanie Wieme. Ziel des von Schülern initiierten Programms sei es, eine eigenständige AG für den Schulalltag anzubieten. Dafür sollen Streitschlichter ausgebildet werden. Die Klasse will damit anderen Kindern einen sicheren Rahmen und einen Raum zum Reden und zur Unterstützung bieten.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat insgesamt 21 Schulen, Vereine und Kooperationen ausgezeichnet, die am jüngsten Jugend-Engagement-Wettbewerb teilgenommen haben. Die Oggersheimer Gewinner wurden in der Sparte „Vielfalt, Toleranz, Respekt und soziale Gerechtigkeit“ geehrt. Sie war eine von fünf, neben „Demokratie und Partizipation“, „Bildung/Leben und Lernen in der Schule“, „Freizeit, Medien und Generationendialog“ sowie „Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Die Schülerinnen und Schüler aus Oggersheim erhalten ein Preisgeld von 500 Euro und eine Urkunde. Die Förderung soll investiert werden in Möbel und Materialien für den Raum, in dem die AG aktiv werden will. Auch der Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Gregory Scholz (SPD) hat der Gruppe aus seiner Heimatstadt gratuliert. Die Schülerinnen Temenuzhka und Hannah und die Schüler Elias und Ahmad, Letzterer ist zugleich Schulsprecher, wurden von Schulleiterin Jutta Dechant-Versace sowie Referendar und Projektleiter Daniel Collignon begleitet.