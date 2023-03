Den Hund toben lassen, das Kind im Wagen schieben, die Buga mit dem Rad erkunden und dann auf der Wiese grillen – geht das? Und was gilt für Rollstuhl und Rollator? Was auf der Bundesgartenschau 2023 erlaubt und was verboten ist.

Darf der Kinderwagen mit auf das Bundesgartenschau-Gelände?

„Natürlich dürfen Kinderwagen mit aufs Gelände“, sagt Buga23-Pressesprecherin Corinna Brod. Diese könnten nicht nur mit in beide Parks genommen werden, sie fänden auch in den Gondeln der Seilbahn Platz. Die etwa zwei Kilometer lange Seilbahn verbindet die beiden Gelände der diesjährigen Bundesgartenschau. In eine Kabine sollen bis zu zehn Personen passen.

Kann ich die Buga23 mit dem Fahrrad erkunden?

Fahrräder dürfen nicht mit auf die Bundesgartenschau in Mannheim genommen werden. Die Anreise mit dem Fahrrad bietet sich hingegen an, beide Parks seien damit gut erreichbar. Laut einer Mitteilung der Buga23 werden Radfahrer auf ausgeschilderten Wegen aus der Stadt zum Luisenpark und zum Spinelli-Gelände geleitet. An allen Eingängen solle es außerdem Abstellmöglichkeiten für Räder geben. Auch Leihräder an den Standorten der Bundesgartenschau seien geplant.

Darf ich meinen Hund mit zur Bundesgartenschau nehmen?

Hunde und auch andere Tiere dürfen nicht mit auf das Gelände. Ausgenommen davon sind der Buga23-Hausordnung zufolge Begleithunde, wie beispielsweise Blindenführhunde oder Signalhunde für Hörgeschädigte. Dafür muss allerdings ein Nachweis über die Notwendigkeit eines Begleithundes erbracht werden.

Kann ich Inlineskates, Roller, Skateboards oder Drohnen auf der Bundesgartenschau Mannheim benutzen?

„Fahrzeuge aller Art“, wie es in der Buga23-Hausordnung heißt, dürften auf dem Gelände nicht benutzt werden. Darunter fallen auch Spiel- und Sportgeräte wie Cityroller, Inlineskates, Segways und Skateboards. Auch Drohnen sowie ferngesteuerte Boote und Autos dürfen auf der Bundesgartenschau 2023 nicht zum Einsatz kommen und sollten zu Hause bleiben.

Picknicken, Grillen, Alkohol und Musik: Welche Regeln gelten auf der Buga 23?

Gegen ein Picknick auf den Buga-Wiesen, ob mit mitgebrachten Snacks oder vor Ort gekauften Speisen, spricht zunächst einmal nichts. Wichtig ist, dass die Besucher auf den ausgewiesenen Flächen bleiben und die angelegten Beete nicht betreten und zerstören. Der Grill darf auf dem Gelände der Bundesgartenschau allerdings nicht ausgepackt werden. Generell ist laut der Buga23-Hausordnung das Entfachen von Feuerstellen verboten. Auch Alkohol oder Wasserpfeifen dürfen nicht mitgebracht werden, alkoholisierten Personen kann sogar gleich der Zutritt verwehrt werden. Aus Rücksicht auf die anderen Besucher ist auch zu lautes Musikhören verboten.

Was ist, wenn ich für den Bundesgartenschau-Besuch auf einen Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen bin?

Rollstühle und Rollatoren sind von dem Verbot für Fahrzeuge auf der Bundesgartenschau ausgenommen. Das gilt auch für elektrische Mobilitätshilfen. Die Notwendigkeit der Geräte muss aber nachgewiesen werden können. In den beiden Parks können laut der Buga23-Website Mobilitätshilfen ausgeliehen werden, solange der Vorrat nicht erschöpft ist.