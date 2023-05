Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Eulen Ludwigshafen empfangen am Mittwochabend um 19 Uhr den HC Empor Rostock in der Eberthalle. Ein Sieg soll her gegen den Tabellenvorletzten. Unter die Zuschauer der Partie wird sich ein ganz besonderer Gast mischen.

Nach der ebenso knappen wie unnötigen 25:26 (13:11)-Niederlage bei TuSEM Essen sieht Trainer Michel Abt die Eulen Ludwigshafen in der Pflicht, den Fans in der Eberthalle einen Sieg zu servieren und damit erneut