Schillers Jugendwerk „Die Räuber“ als unbeschwerte Expedition Berliner Jugendlicher in die eigene Gefühlswelt: In ungewöhnlicher Form war der berühmte Klassiker als Produktion des Deutschen Theaters bei den Schillertagen im Alten Kino Franklin in Mannheim zu sehen.

Klar ist das „krasser“ Stoff. Diese Geschichte zweier ungleicher Brüder, von denen der eine, freiheitsliebend und vom Vater bevorzugt, zum Räuber und Gesetzlosen wird,