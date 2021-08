Auf der Suche nach Themen für diese Kolumne habe ich schon des Öfteren darüber sinniert, über Toiletten zu schreiben. Da es sich jedoch bei den Begebenheiten nie um erfreuliche Erlebnisse gehandelt hat, habe ich diese Ideen immer wieder schnell verworfen. Aber diesmal geht es um überaus kunstvoll gestaltete und gepflegte WC-Räume: nämlich jene des kleinen Kulturcafés „Franz & Lissy“ am Schützenplatz im Stadtteil Süd. Daher mache ich nun eine Ausnahme. Denn es sind diese besonderen Toiletten – eine für die Dame, eine für den Herrn – die als Grund dafür herhalten müssen, dass das Café nach nur zwei Jahren nun schon wieder schließt. Das ist ein Jammer. Ich bin nicht die einzige Anwohnerin im Musiker- und Malerviertel, die das außerordentlich bedauert und beklagt.

Eleonore Hefner, die Betreiberin des Cafés und dort auch Veranstalterin vieler kleiner Konzerte, Lesungen und Ausstellungen, wollte gern eine Handvoll Tische vor ihrem Lokal platzieren, damit ihre Gäste an warmen Tagen ihr Mittagessen oder Kaffee und Kuchen oder das Glas Wein am Abend draußen auf dem schönen Platz unter den alten Bäumen genießen können. Aber dafür gab es von der Stadtverwaltung mit Blick auf die Landesverordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes aus dem Jahr 1971 kein grünes Licht. Denn in dem Regelwerk heißt es in Paragraf 7 zu den Toilettenräumen, dass die vorhandenen Kapazitäten in dem kleinen Kulturcafé nur für Schank- und Speiseräume bis zu einer Größe von 50 Quadratmeter ausreichen. Bereits bei 50 bis 100 Quadratmeter Schank- und Speiseraumfläche sind dagegen zwei Toilettenräume für Damen, einer für Herren und zwei Urinalbecken vorgeschrieben.

Ein absolutes Muss

Grundsätzlich halte ich dieses Gesetz natürlich für sinnvoll. Denn wo viel Platz ist und nicht nur einige, sondern viele Gäste bewirtet werden können, haben auch einige oder gar viele Menschen von Zeit zu Zeit dringende Bedürfnisse. Mehrere Toiletten sind also ein absolutes Muss. In dem kleinen Kulturcafé jedoch hat sich das Gedränge bisher eher in Grenzen gehalten. Ein schönes Plätzchen war fast immer frei. Hätten jemals Tische und Stühle vor dem einstigen Ladenlokal gestanden, dann hätten sich die Besucher gewiss von drinnen nach draußen verzogen, aber ganz bestimmt hätte sich die Gästezahl nicht verdoppelt. Bei kulturellen Veranstaltungen standen ohnehin stets einige Kunstgenießer rauchend und mit dem Glas in der Hand vor den großen Fensterscheiben und geöffneten Türen. Normal.

Die Verfasser der Gaststättenverordnung waren sich schon vor einem halben Jahrhundert durchaus darüber im Klaren, dass Kneipe nicht gleich Kneipe ist und haben daher in Paragraf 9 für Spielraum bei der Auslegung des Regelwerks gesorgt. Dort heißt es unter der Überschrift „Abweichungen“: „Von der Erfüllung einzelner der in den §§ 5 bis 8 gestellten Mindestanforderungen kann abgewichen werden, (...) bei Betrieben (...) deren Umfang durch die Betriebsart oder die Art der zugelassenen Getränke oder zubereiteten Speisen beschränkt ist und wenn (...) die Einhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde.“

Unbeabsichtigte Härte

Nun bin ich nur Philologin und keine Verwaltungsjuristin. Aber diese unbeabsichtigte Härte liegt hier meiner Meinung nach durchaus vor. Es leuchtet mir ein, dass das kleine Café auch mit Blick auf die besonderen Probleme der Pandemie ohne Außentische nicht annähernd wirtschaftlich betrieben werden kann. Ein Umbau der kleinen WC-Räume steht finanziell und praktisch nicht zur Debatte.

Die Entscheider im Rathaus sehen das jedoch anders. Sie bleiben seit vielen Monaten dabei, dass nicht sein kann, was laut Paragraf 7 nicht sein darf.

Das ist sehr schade. Das Kulturcafé „Franz & Lissy“ hat den Schützenplatz in Süd charmant belebt, Kunstgenuss, schöne Begegnungen und nachbarschaftlichen Austausch möglich gemacht. Die Verwaltung sollte solche Treffpunkte fördern und nicht verhindern.

