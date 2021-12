Am Doppelspieltag der Tischtennis-Verbandsoberliga Saarpfalz hat der TTC Oggersheim neben einem Sieg auch die erste Saisonniederlage eingesteckt. Der TTC Oppau wartet weiter auf den zweiten Erfolg. In der Zweiten Pfalzliga trennten sich die VTV Mundenheim mit einem Remis von Oppau II.

Nach fünf Siegen am Stück endete die Erfolgsserie des TTC Oggersheim mit einer 1:9-Klatsche gegen die TTF Illtal. „Der Gegner war eine Klasse besser. Da hatten wir wenig entgegenzusetzen“, gab Lothar Mayer nach der Niederlage zu. Besonders der Franzose Sebastien Niederstrasser und Aaron Vallbracht beeindruckten den TTC-Vorsitzenden. Mit der Niederlage hat Oggersheim die Tabellenführung an Illtal abgegeben. „Unser Ziel ist es, Platz zwei zu verteidigen und über die Relegation den Aufstieg zu schaffen“, erklärte Mayer. Diesem Anspruch wurde der TTC im nächsten Spiel beim TTC Germersheim gerecht, das Oggersheim 9:3 gewann. Schnell waren die Gäste 5:0 in Führung gegangen, ehe die Hausherren auf 3:6 verkürzten. Doch Kevin Rief, Francesco Maragioglio und Frank Pfannebecker ließen nichts anbrennen.

Um den Ligaverbleib kämpft der TTC Oppau, der gegen den TTV Albersweiler 3:9 verlor. Markus Zeitz und Marco Buchert siegten im Doppel, dazu steuerten Daniel Rosenhoffer sowie Buchert Einzelsiege bei.

Mit dem 8:8 gegen den TTC Oppau II haben die VTV Mundenheim den zweiten Zähler eingefahren. Nach 3:1-Führung der VTV drehten Fabian Bebensee, Marvin Weiß und Conrad Spanaus die Partie. Fatah Daro glich wieder aus. Nach Siegen auf beiden Seiten schafften es Tadeusz Kurek und Spanaus, den Vorsprung auf zwei Punkte auszubauen. Doch Simon Schmitt und Daro hielten die Partie spannend. Nicolas Berg brachte Oppau mit 8:7 in Front. Im Schlussdoppel behielten Felix van Vliet und Giuseppe Friscia die Oberhand und sicherten das Unentschieden.