Handball: Kai Dippe war ein Gesicht der Eulen Ludwigshafen. Der Kreisläufer war Publikumsliebling, emotionaler Leader, stellvertretender Mannschaftskapitän, Sprachrohr, eine Identifikationsfigur. Das war so nicht absehbar. Denn der heute 27 Jahre alte Dippe war zunächst etwas chaotisch und dickköpfig. Eine Geschichte über ein trockenes Flussbett und ein Esel zeugen von seiner Lebenslust. Nur: Wie kam der Wandel hin zum seriösen Unternehmer?

Es war ein Rücktritt mit Ansage. Kai Dippe hat seine sportliche Laufbahn beendet. Der 27 Jahre alte Kreisläufer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen verletzte sich vor Wochen schwer am Knie. Im Training hatte sich der 1,91 Meter lange Kreisläufer einen Korbhenkelmeniskusriss rechts zugezogen: sechs Wochen Krücken und erst nach sechs Monaten Joggen. „Ich will den Meniskus behalten, um später mit gesundem Knie mit meinen Kindern kicken zu können“, sagt Dippe.

Er will also eine Familie gründen. Seit etwas mehr als einem Jahr ist Dippe mit seiner Freundin Tina zusammen. „Er ist sehr glücklich“, sagt Pascal Durak, Rechtsaußen bei den Eulen Ludwigshafen. Durak kennt Dippe seit über zehn Jahren. Beide nennen sich gegenseitig „Bruder“. „Wir spielen seit zehn Jahren zusammen, kennen uns aber schon länger. Es war damals angesagt, sich so zu nennen. Es hat sich tatsächlich bis heute gehalten“, sagt Durak.

„Ich war ein verrückter Typ, auch dickköpfig“

Pascal Durak weiß viel zu erzählen über seinen Freund. Seit der B-Jugend spielen Dippe und Durak zusammen in einer Mannschaft Handball. Dippe wechselt von der HG Oftersheim/Schwetzingen zur SG Kronau-Östringen. Zuvor hatte Dippe, der aus Plankstadt kommt, bei der TSG Plankstadt mit dem Handball spielen begonnen. Dippe kommt aus einem gut bürgerlichen Elternhaus. Der Vater ist Architekt. Der kleine Kai ist ein aufgewecktes Kind. Die Schule ist zunächst nicht sein Lieblingsort. „Er war viele Jahre in der Schule ein Problemkind“, sagt Durak. Was noch niemand weiß: Das wird sich später ändern. Dippe schafft sein Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Schwetzingen.

Damals ist Ben Matschke einer seiner Lehrer. Matschke prüft Dippe im Abitur. Beide kennen sich vom Handball. Eigentlich duzen sie sich, doch in der Schule schaffen sie es, sich zu siezen. Das ist nicht immer einfach, aber der Doppelpass gelingt. Unbewusst ist diese Zeit der Beginn einer außergewöhnlichen Beziehung. Matschke lernt Dippe als einen doch etwas chaotischen Jungen kennen. Selbst Dippe sagt über sich, dass er ein sehr, sehr verrückter Jugendlicher war – nicht immer einfach, etwas dickköpfig. Jahre später kreuzen sich die Wege von Matschke und Dippe wieder. Matschke lotst 2015 Dippe und Durak von der SG Leutershausen nach Ludwigshafen. Und Matschke hat einen nicht unerheblichen Anteil an der Wandlung des Kai Dippe. „Er hat eine unglaublich große Rolle in meiner Entwicklung gespielt“, sagt Dippe, „ich kam als sehr verrückter Typ, nicht immer ganz so strukturiert. Ich gab immer alles, war aber eigen gewesen und hatte immer Bock, mein Ding durchzuziehen und frei zu sein.“

Mit dieser Haltung eckt Dippe bei Mitspielern an. Doch niemand nimmt ihm das sehr übel, denn er gleicht dies mit seiner Vollgas-Mentalität wieder aus. Er gibt auf dem Feld alles, zerreißt sich für seine Mitspieler, geht immer voraus. Das honorieren die Mitspieler und die Trainer. Es läuft zudem erfolgreich für ihn und den Verein. Die Eulen steigen in die Bundesliga auf und schaffen dreimal in Folge den Klassenverbleib. Nach jedem Heimsieg stimmt Dippe die Sieges-Humba an. Der damalige Kapitän Philipp Grimm hat ihn dazu animiert. Aus der Sieges-Humba wird die Dippe-Humba. Sie ist ein Markenzeichen Dippes – wie unter anderem auch seine Kämpfermentalität, seine Identifikation mit den Eulen.

Von Mitspieler in Morgenstunden abgeholt

Die Persönlichkeitsentwicklung Dippes aber beeinflusst niemand so sehr wie Matschke. „Er nahm mich in den letzten zwei Jahren an die Hand und hat mich viel gelehrt. Er gab mir persönlich sehr viel. Ben lenkte mich in die richtige Richtung. Ich habe das für mich sehr genutzt“, erzählt Dippe. Matschke und er reden viel in dieser Zeit. Sie analysieren Videos, überlegen, wie sie Spieler formen, Potenzial aus ihnen herausholen können. Es ist ein Vertrauensverhältnis. Matschke weiß um die Bedeutung Dippes in der Mannschaft. „Kai war mehr als nur ein Spieler. Er war für uns ganz wichtig in der Kommunikation. Er war ein Bindeglied und hat durch seine gute Laune auch für positive Stimmung gesorgt. Aber die Entscheidung passt zu Kai: Er weiß, was er will“, sagt Matschke. Dippe kann mit seiner Art Menschen mitnehmen. Bei einem Besuch in der Grundschule Plankstadt begeistert er Schüler und Lehrer. Ein Bild vom Besuch hängt noch heute in der Schule. „Ich habe Ben in den letzten fünf Jahren mehr gesehen als meine Eltern. Er gab mir immer den Freiraum, den ich gebraucht habe, um so zu spielen, wie ich gespielt habe. Andere Trainer hätten disziplinarische Maßnahmen eingeleitet. Ben aber sah über gewisse Dinge hinweg, weil er wusste, dass ich auf dem Platz immer alles gegeben habe“, sagt Dippe.

Die Vollgas-Mentalität beschränkt sich nämlich nicht nur auf den Sport. Auch beim Feiern gibt Dippe alles. Er kostet das Leben voll aus. David Schmidt muss Dippe immer wieder mal in den Morgenstunden von Partys abholen. Schmidt und Dippe kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Rhein-Neckar Löwen. Schmidt, Dippe und Durak werden 1993 Länderpokalsieger. Schmidt und Dippe erleben viele lustige Momente. Nach einem Spiel der Eulen Ludwigshafen bei den Füchsen Berlin dürfen sie eine Nacht länger bleiben. Sie tingeln durch die Hauptstadt, besuchen angesagte Klubs. Bei einer Abschlussfahrt in Ibiza schießt Dippe dann den Vogel ab. „Wir wollten weggehen. Kai ist ja ein positiv denkender Mensch. Er meinte, dass die Disko um die Ecke sei. Wir könnten als Mannschaft ja dort hinlaufen. Dabei hatte er keine Ahnung, wo die war. Wir liefen und liefen. Wir überquerten eine Autobahn, liefen durch ein ausgetrocknetes Flussbett. Uns kam ein Esel entgegen. Nach 90 Minuten kamen wir endlich an. Alle waren etwas angefressen, doch Kai brachte die Stimmung wieder auf den richtigen Punkt mit seiner lockeren Art“, erzählt Schmidt ein Schmankerl.

David, Sie sind eng mit Kai Dippe befreundet. Haben Sie ihm diesen Wandel zugetraut?

Es war ein Reifeprozess. Er hatte aber immer die richtige Einstellung. Kai hatte das Optimum aus seinem sportlichen Talent herausgeholt. Seine Art wird den Eulen fehlen.

Sie sind ein Mann der klaren Worte. Wie oft mussten Sie Kai ermahnen?

Ich kam 2015 zu den Eulen, so wie Kai. Ich habe ihn mir im ersten Jahr paar Mal zur Brust genommen. Ihm fehlte zu Beginn seiner Zeit die Ernsthaftigkeit. Aber eine Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man sich auch unbequeme Dinge sagen kann. In den Anfangsjahren hat es schon mal geknallt. Wir konnten uns aber immer aufeinander verlassen.

Sie waren stellvertretender Kapitän. Kai Dippe wurde Ihr Nachfolger. Wie schwer wiegt sein Verlust für das Team?

Den Eulen wird ein emotionaler Typ fehlen. Kai spielt mit dem Herzen. Er ist ein unglaublich guter Läufer, kann den Kopf ausschalten. In der Kabine macht er Witze, sorgt für gute Laune. Aber ich glaube auch, dass Kai dieser Geist in der Kabine fehlen wird. Er wird die Kameradschaft, die Mitspieler schnell vermissen. Kai hat aber in den letzten Jahren seinen Fokus auf sein Berufsleben gerichtet. Das geht er nun genauso leidenschaftlich und zielgerichtet hat an wie seine Handballer-Karriere.

Nackt auf Katamaran

Diese Sätze hört man von vielen Wegbegleitern Dippes. Doch wann war dieser Wandel? Was gab den Ausschlag? Die Antworten darauf kennt Pascal Durak. Beide teilten sich seit vielen Jahren das Zimmer auf Auswärtsfahrten oder in Trainingslagern. Durak kennt Dippe wie wohl kein anderer Spieler in der Mannschaft. Sie gehörten beide – wie auch David Schmidt – der deutschen Jugend-Nationalmannschaft an, die 2010 in Montenegro bei der Europameisterschaft dabei war. Auch Durak erlebte lustige Geschichten mit Kai Dippe. Da wäre der Katamaran-Segelturn, bei dem Dippe und Durak nackt auf dem Deck liegen und stundenlang tiefgreifende Gespräche führen. Diese Unterhaltungen führen sie auch im Hotelzimmer bei den Auswärtsfahrten. „Eigentlich ist Kai ein ziemlicher Vollidiot, der in meiner Gegenwart viel Quatsch machte, weil ich das auch tue“, sagt Dippe liebevoll und lachend: „Andererseits ist Kai ein Mensch, der gerne führt, vorausgeht, mit Beispiel vorangeht, der extrem zielstrebig ist. Kai kann den Schalter extrem umlegen. Er war viele Jahre in der Schule ein Problemkind. Jetzt hat er seinen Masters.“ „Es geht darum, warum man eine Sache macht. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist man auch bereit, seine Strukturen zu ändern. Ich habe verstanden, dass es eine Sache für mich ist, die ich gerne tue. Daher bin ich bereit, früh aufzustehen. Das war ein Prozess“, erzählt Dippe.

Pascal, war dieser Wandel eine Entwicklung oder ein Knackpunkt?

Er ist in seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre da reingewachsen. Das hat ihn alles sehr interessiert. Er begann Lektüren zu lesen, drei Bücher auf einmal. Er macht das nicht, weil er nur Geld verdienen will, sondern weil es ihm Spaß macht. Er sagt zwar, dass er einmal reich sein will. Aber das will er mit Spaß erreichen. Kai arbeitet viel, steht früh auf. Er zieht seine Selbstständigkeit diszipliniert durch. Ich bin mir sicher, dass Kai jemand ist, den man in Zukunft nicht vor den Yachten schwimmen sieht, sondern auf seiner eigenen Yacht liegen sieht.

Hätten Sie ihm das zugetraut?

Lange Zeit nicht. Wir haben auf den Auswärtsfahrten ein Zimmer geteilt. Aber im Hotel arbeitete er schon als ich noch schlief. Ich bewundere das. Ich könnte das nicht. Er macht das alles mit einer Hingabe, Leidenschaft – egal, ob privat, in Beruf oder im Sport.

Wann wurde Kai Dippe der emotionale Leader?

Kai musste auch in die Rolle hereinwachsen. Wir haben Spieler im Team, die das können, aber nicht wollen. In Leutershausen übernahm er schon eine Führungsrolle. Bei den Eulen hat er viel Ben zu verdanken. Er nahm die Ratschläge von Ben an und setzte sie um. Es begann eigentlich schon im ersten Jahr.

Hält er es ohne durch?

Er hat jetzt mehr Zeit für seine Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, ob er eine Familie gründen will. Ich kann mir das gut vorstellen. Das nächste Jahr wird nicht einfach für ihn ohne Handball. Es ist nicht einmal so sehr der Sport, der ihm fehlen wird, es wird die Gemeinschaft sein, das Team, die ihm fehlen werden. Wir beide werden uns nicht aus den Augen verlieren.

Bald Eulen-Sponsor?

Kai Dippe geht seinen neuen Lebensabschnitt mit derselben Schlagzahl an wie schon zuvor im Sport und Studium. Er hat nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der SRH-Hochschule in Heidelberg „aus Spaß ein Label für Hawaii-Hemden“ geschaffen. Inzwischen hat er mit Hanna Gerber, der Mentaltrainerin der Eulen, eine Firma in Limburgerhof gegründet. Das Angebot, „nachhaltiges Bewusstsein durch individuelles Coaching“ zu erarbeiten, richten Dippe und Gerber speziell an Ärzte und an Krankenhauspersonal. Dippe will nun auch seinem Berufsleben erfolgreich sein. „Die Verletzung allein ist nicht ausschlaggebend für meinen Entschluss, aufzuhören. Ich will unternehmerisch weiterkommen. Beruf und professionellen Handball zu verbinden, ist sehr schwer. Das ist ein wohl überlegter Rücktritt, der mir sehr schwergefallen ist“, sagt Dippe und gibt zu, dass Tränen beim Abschied flossen. Doch David Schmidt kann sich gut vorstellen, dass Dippe im Februar wieder den Eulen aushelfen wird, sollte es eng werden. „Man soll nie nie sagen“, sagt auch Dippe.

So oder so, Dippe wird niemals vergessen, wer einen Anteil an seinem persönlichen Wandel hatte: Ben Matschke und die Eulen Ludwigshafen. Deshalb hilft er dem Verein im Vertrieb, Sponsoring und Marketing. „Es wäre ideal, wenn ich einmal so viel Geld verdienen würde, dass ich den Eulen als Sponsor helfen kann“, sagt Dippe. Die Eulen und Kai Dippe – mehr als nur eine Herzensangelegenheit.