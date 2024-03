Die britische Rockband Deep Purple gibt am Dienstag, 22. Oktober, ein Konzert in der SAP-Arena in Mannheim.

Wie der Veranstalter BB Promotion mitteilt, wird die seit 1968 existierende Band in neuer Besetzung auftreten: Für Gitarrist Steve Morse, der sich um seine schwerkranke Frau kümmert, ist der Ire Simon McBride in die Band gekommen. Auch mit dem 44-jährigen Jungspund werden die Rockveteranen ihren größten Hit „Smoke on the Water“ spielen. Der Vorverkauf startet an diesem Mittwoch.