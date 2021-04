Als „Gifthexe“ und „Ami-Flittchen“ von der Boulevardpresse tituliert, gelangte sie in den 50er-Jahren zu trauriger Berühmtheit: Eine Frau ermordete in Worms ihren Ehemann, ihren Schwiegervater und aus Versehen ihre beste Freundin. Das verwendete E 605 wurde bekannt als „Wormser Gift“. Der in Mannheim lebende Krimiautor Walter Landin hat den Fall in seinem neuesten Roman verarbeitet – und Post von der Enkelin eines Ermordeten bekommen.

Wenn Flocki nicht gewesen wäre, wären die Morde vielleicht nie ans Licht gekommen. Der Hund gehörte Anni Hamann, Christa Lehmanns bester Freundin. Er leckte auf, was Anni von der eklig schmeckenden Schnapspraline ausgespuckt hatte und fraß den angebissenen Rest. Anni starb unter Krämpfen, der herbeigeeilte Arzt konnte ihr nicht mehr helfen. Aber er sah den toten Hund, hörte von der Schnapspraline und vermutete eine Vergiftung. Die Spur führte zu Christa Lehmann, die die Pralinen an Familie Hamann ausgegeben hatte. Es dauerte lange, bis der Mainzer Gerichtsmediziner Kurt Wagner das Insektizid E 605 als Tatmittel identifizieren konnte, denn bis dahin gab es keine vergleichbaren Fälle. Im Aufsehen erregenden Prozess vor dem Schwurgericht in Mainz wurde das Gift bekannt – und löste eine Welle von weiteren Morden und Suiziden aus. Im Zuge der Ermittlungen wurde nach Exhumierungen nachgewiesen, dass Lehmann auch ihren Mann und ihren Schwiegervater vergiftet hat. Die Giftpraline war eigentlich für Annis Mutter gedacht, doch die legte sie zur Seite.

Schlagzeilen in der Boulevard-Presse

„Der Prozess dauerte nur drei Tage, dann wurde Christa Lehmann zu drei mal lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Ihr Leben und ihre Motive wurden kaum erörtert“, sagt der Schriftsteller Walter Landin und fügt hinzu, dass ein so buchstäblich „kurzer Prozess“ heute undenkbar wäre. Der Fall habe viel Raum gelassen in der literarischen Verarbeitung auch fiktive Elemente einzubringen. Die Schilderung Taten selbst und der Gerichtsprozess folgen den bekannten Tatsachen.

Bei seinen Recherchen fiel dem Autor auf, wie die Boulevardpresse das Bild einer eiskalten Mörderin zeichnete, die ein leichtes Leben führte, sich mit amerikanischen Soldaten einließ und die Menschen, die ihren Lebenswandel kritisierten, einfach umbrachte. Der erste Autor, der sich für Hintergründe interessierte, war der Investigativjournalist Ernst Klee, der auch Briefe der Inhaftieren einsehen konnte. Sein 1977 veröffentlichtes Buch „Christa Lehmann. Das Geständnis einer Giftmörderin“ war für Landin eine wichtige Quelle. Auch das RHEINPFALZ-Archiv half bei seinen Recherchen, ebenso Illustrierte der damaligen Zeit. Seine Quellen nennt Landin im Buch ausführlich.

Der Autor nähert sich Täterin und Taten aus verschiedenen Perspektiven. Zwei fiktive Figuren helfen ihm dabei. Kriminalassistent Armin Kossmann ist Landins Antagonist zu Kriminaloberinspektor Winfried Damen. Kossmann bewundert den Ermittler, stellt aber fest, wie sehr dieser noch vom erzkonservativen Denken geprägt ist, bei dem Frauen liebevoll aufopfernd für Küche und Kinder zur sorgen haben – weshalb für ihn Motiv und Hintergründe zweitrangig sind. „Ob ich dem realen Ermittler Damen damit gerecht werde, weiß ich nicht“ räumt Landin ein.

Post von der Enkelin des Ermordeten

Die ebenfalls fiktive Freundin des Assistenten folgt dem Prozess. Erst geht sie sensationslüstern in den Gerichtssaal, erfährt aber, dass die „eiskalte Gifthexe“ von ihrem Ehemann verprügelt und vergewaltigt wurde und von ihrem Schwiegervater beleidigt und bedroht wurde. Und weil Landin den Schwiegervater so schildert, hat er Post bekommen – von einer Enkelin des Ermordeten. Die laut Landin 80-jährige Frau habe ihm berichtet, wie sehr sich der Schwiegervater um die Kinder Lehmann gesorgt habe. Die habe sie zu Hause gelassen, um sich mit Männern zu vergnügen. Das Buch sei aus ihrer Sicht zu verständnisvoll für die Täterin.

Als die Mörderin ertappt wurde

„Vielleicht gibt es nach Corona mal die Gelegenheit, sich zu treffen und darüber zu sprechen“, sagt Landin. Und er stellt klar, dass er Christa Lehmann durchaus als kaltblütige Mörderin sehe. „Ich kann mir auch vorstellen, dass sie weiter gemordet hätte, wenn sie nicht entdeckt worden wäre. Die Taten waren ja ganz einfach für sie“, meint der Autor. Er glaubt, sie sei womöglich erleichtert gewesen, ertappt worden zu sein. Landin schildert auch die Haft und die Kontaktverbote der Inhaftierten. Lehmann versuchte mehrfach, sich zu töten, schluckte Nägel, Glasscherben, versuchte sich mit Blei zu vergiften. Christa Lehmann wurde 1977 nach 23 Jahren Haft entlassen, bekam eine neue Identität und lebte ein unauffälliges Leben, sie wäre heute 98 Jahre alt. Auskünfte über ihren Verbleib konnte Landin nicht bekommen.

