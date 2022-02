Die Stiftung Lebensblicke mit Sitz in Ludwigshafen hat mit Bärbel Bas (53, SPD), Präsidentin des Deutschen Bundestags, nach eigenen Angaben eine prominente Botschafterin für die Darmkrebsprävention gewonnen. Bas betont: „Gesundheitliche Aufklärung und Vorsorge – das sind die wichtigsten Rezepte, um gesund zu bleiben. Gerade der Darmkrebs ist gut heilbar, wenn er früh erkannt wird. Die Stiftung Lebensblicke informiert seit mehr als 20 Jahren über diese Krankheit.“ Zum einen fördere die Stiftung den Austausch über Fortschritte in der Krebsbekämpfung und Diagnostik unter Fachleuten. Zum anderen spreche sie mit vielen Ehrenamtlichen aus Medizin und Zivilgesellschaft eine breite Öffentlichkeit an und beantworte Fragen zu Forschung, Heilung und Vorsorge. Das alles diene einem großen Ziel: „Viele Menschen zu ermutigen, ein Angebot zur Krebsfrüherkennung anzunehmen. Das unterstütze ich gern.“

