Gewaltiges Werk, gewaltige Leistung: Im BASF-Feierabendhaus feierte der Ludwigshafener Beethovenchor am Samstag seinen 100. Geburtstag und sich selbst mit Edward Elgars Opus magnum „The Dream of Gerontius“.

In England als Repertoirestück beliebt, hierzulande eine Rarität: Wer Edward Elgars gewaltiges Oratorium „The Dream of Gerontius“ (Der Traum des Gerontius) aufs Programm setzt, geht

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

snoch nie weesissg iisoRk .eni reD naufwAd an ewkMntdiiner its orgil;,zs&g die ;l&mhuorCe bnhea fiKsflnieg zu ei,uwlbnamt;lg&e seerrkotk Eslghinc zu nisgen sti ncith sa,d was uzm aStnradd robaeetirtimin Lrnl;h&umeceaoi za;l.htlum& eDr ehBtnrcoeevoh dnu nies ieLtre rtTnias iMtseer atneht ie