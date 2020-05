„Corona und die Folgen“ heißt eine neue Webinar-Reihe des Heinrich-Pesch-Hauses. Thematisiert werden die Auswirkungen der Pandemie auf das Gesundheitswesen, die Umwelt und den Umgang mit Sterbenden. Das nächste Webinar findet am Mittwoch, 3. Juni, statt.

„Welche Antworten bietet die Medizinethik zur Corona-Krise?“ lautet das Thema des Webinars am 3. Juni mit Referent Timo Sauer. Wie Beispiele aus anderen Ländern zeigen, kann Corona das Gesundheitswesen überlasten und in schmerzhafte und tragische Entscheidungskonflikte führen: Was tun, wenn nicht allen geholfen werden kann?

Darüber hinaus wirft die Corona-Krise grundsätzliche Fragen auf: Hat die Rettung des Lebens prinzipiell und immer Vorrang vor allem anderen? Und ist unser Gesundheitswesen „richtig aufgestellt“, um den einzelnen Akteuren auch in Krisenzeiten gutes medizinisches und pflegerisches Handeln zu ermöglichen? Welche Orientierung bietet die Medizin-Ethik zu diesen und ähnlichen Fragen?

Was ist wichtig im Leben?

Im zweiten Webinar der Reihe am 10. Juni spricht Palliativmedizinerin Claudia Bausewein über „Gute Palliativversorgung in Krisenzeiten?“. In der Corona-Krisenzeit, in der Gesundheit und nicht selten das Leben selbst gefährdet sind, stellt sich verstärkt die Frage, was im Leben besonders wichtig und wertvoll ist – mitten im Leben, aber auch an den Grenzen des Lebens. Wie kann auch in Krisen dieser Art eine gute Palliativversorgung an ihren unterschiedlichen Orten gut gestaltet werden? Wie kann menschenwürdiges Sterben ermöglicht und begleitet werden, wenn zeitliche Ressourcen noch knapper sind und die Bedingungen noch schwieriger?

Am 25. Juni geht es um die Frage, was wir aus der Corona-Krise für die Klima-Krise lernen können. Während die Corona-Krise weltweit zu teilweise drastischen politischen Maßnahmen führt, mangelt es immer noch an konsequenter Klimapolitik. Der Referent Martin Hermann ist Arzt und Organisationsberater und aktiv bei „Health for Future“. Er berät seit langer Zeit Organisationen und Führungskräfte insbesondere im Gesundheitswesen und ist seit einigen Jahren in der Klimaschutzbewegung engagiert.

Im virtuellen Konferenzraum

Die Reihe wird moderiert von Thomas Steinforth. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-Pfalz statt.

Für die Webinare wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Die Teilnahme ist über die MS-Teams-App oder über einen Webbrowser möglich. Der Link zum Webinar wird am Tag der Veranstaltung versendet. Die Teilnahme ist kostenfrei, es ist jedoch eine Anmeldung jeweils bis zum Vortag, 16 Uhr, unter E-Mail: info@hph.kirche.org oder telefonisch unter 0621/5999-152 erforderlich.