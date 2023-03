Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den riskanten Transport von Covid-19-Patienten ist an der BG Klinik in Oggersheim seit Kurzem neben Christoph 5 ein zweiter Rettungshubschrauber stationiert worden. Christoph 112 können Leitstellen in allen Bundesländern anfordern. Zentral ist der Standort Ludwigshafen aber vor allem für den Südwesten Deutschlands.

Von Andrea Döring

„Der Transport eines beatmeten Covid-19-Patienten ist ein heißer Ritt“, sagt Paul Alfred Grützner. Der Professor ist Ärztlicher Direktor