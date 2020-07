Der irische Sänger Chris de Burgh gibt ein Konzert im Mannheimer Rosengarten – allerdings nicht wie geplant an diesem Sonntag, sondern erst in einem Jahr: am Sonntag, 11. Juli, 19 Uhr. Der Vorverkauf hat begonnen. Bereits gekaufte Tickets für die Tour 2020 behalten ihre Gültigkeit. Der 71-Jährige, der als Sohn irischer Eltern in Argentinien geboren ist, ist seit den 1970er-Jahren im Musikgeschäft erfolgreich und seit den 1980er-Jahren auch in Deutschland sehr populär. Zu seinem größten Hits zählen „Don’t pay the Ferryman“, „The Lady in Red“ und „Missing you“.