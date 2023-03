Die „Camerata Vocale“ sind ein Chor auf Zeit des katholischen Stadtdekanats Ludwigshafen. Einmal im Jahr führt der Chor (Leitung: Dekanatskantor Georg Treuheit) zwei große Kirchenkonzerte in Schifferstadt und Ludwigshafen auf. Fürs diesjährige Projekt, das „Magnificat“ von Bach, werden Mitsänger gesucht. Probenbeginn ist am 18. März.

„Gesucht werden Sänger oder Sängerinnen, die gerne anspruchsvolle Werke in dieser Größe aufführen möchten“, sagt Georg Treuheit. Der Chor auf Zeit wird in diesem Jahr das „Magnificat“ von Carl Philipp Emanuel Bach (1714 bis 1788) für Soli, Chor und Orchester erarbeiten und aufführen. Der Bach-Sohn komponierte in seiner Leipziger Zeit dieses Werk und führte es noch zu Lebzeiten des berühmten Vaters in Leipzig und Hamburg auf. „Große Chorsätze und anspruchsvolle Solo-Partien zusammen mit einem Orchester wechseln sich ab und stehen zu Beginn der Adventszeit für ein tolles kirchenmusikalisches Erlebnis“, so Georg Treuheit.

Die Proben der „Camerata Vocale“ beginnen am Samstag, 18. März. Die Sänger treffen sich von 14 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Ludwigshafen-Maudach (Ecke Schilf-/Nelkenstraße). Weitere Probentermine sind am 1. und 22. April, 6. Mai, 3. und 19. Juni sowie am 15. Juli. Die Konzerte finden am 2. Dezember 2023 um 17 Uhr in der Kirche Herz Jesu in Ludwigshafen und am 3. Dezember um 18 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Schifferstadt statt. Weitere Infos bei Georg Treuheit telefonisch unter 06235 9573846 oder per E-Mail an gtr@bistum-speyer.de.