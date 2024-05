Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Die bunten Dinger auf dem Dach haben quasi ausgegriffen und dienen jetzt als Hingucker. Aber wofür? Wenn Sie wissen, wonach wir suchen, beziehungsweise, wenn Sie das richtige Näschen dafür haben, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.