Das Iron Fest hat sich bei den Heavy-Metal-Fans mittlerweile fest etabliert. Die vierte Ausgabe geht von 23. bis 25. Mai auf dem großflächigen Gelände direkt am Ohmbachsee bei Schönenberg-Kübelberg/Gries über die Bühne. Die Veranstalter haben wieder spannende Bands eingeladen.

„Wir achten bei unserem Event auf eine Mischung aus jungen hungrigen Bands und älteren Bands, die allerdings noch regelmäßig neue Studioalben veröffentlichen“, sagt Nikolas Bremm vom vierköpfigen Organisationsteam des Iron Fest auf Anfrage. Und verweist darauf, dass noch viel mehr Mitstreiter an Bord sind. „Wir haben insgesamt 180 Helfer, beispielsweise von Sportvereinen und der Freiwilligen Feuerwehr, ohne die das alle nicht möglich wäre“, erläutert das Organisationstalent.

24 Bands – aus Kaiserslautern bis Kanada – gehören zum Line-Up – und sie sind sozusagen handverlesen. „Alle Formationen, die bei uns spielen wollen, müssen eine gute Live-Performance vorweisen, das heißt sie sollten in der Lage sein, gut mit dem Publikum zu interagieren. Zudem möchten wir immer einen oder zwei stilistische Ausreißer im Programm haben, die nicht aus der Heavy-Metal-Ecke kommen.“ Diesmal seien das die Band Hellfreaks mit ihrer Post-Punk-Attitüde und die Hardrocker Junkyard Drive, so Bremm.

1500 Tickets im Verkauf

Zusammen mit seinem Kollegen Thomas Höring, Christian Kullmann und Martin Keck stemmt der fürs Booking zuständige Bremm, Jahrgang 1981, neben seinen zahlreichen Unternehmungen und der aktuellen Ortsbürgermeister-Kandidatur für Schönenberg-Kübelberg das immer weiter expandierende Festival in schöner Lage am Ohmbachsee. Von 400 Besuchern beim Debüt 2019, über die Corona-Pause hinweg bis hin zu 800 Leuten 2022 und schließlich 1200 Leuten im Vorjahr ist man mittlerweile bei 1500 Tickets angekommen. Hiervon wurde laut Bremm bislang bereits rund zwei Drittel im Vorverkauf abgesetzt. Als Besonderheit für die Gäste, die schon mittwochs anreisen wird an diesem Tag ab 17 Uhr auf dem Campingpark Ohmbachsee Landgut Jungfleisch eine Bierwanderung von etwa drei Kilometer angeboten. Dies inklusive Bierverkostung und Erläuterungen eines Biersommeliers.

Wieder mit dabei: Hammer King aus Kaiserslautern, die bereits 2022 beim Iron Fest spielten. Foto: Marco Wille

Das Festival startet am Donnerstag, 23. Mai, um 17 Uhr. Zunächst spielen Evil Excess aus Koblenz, die für Black/Speed-Metal stehen. Es folgen Warfield aus der Landstuhler Region mit Trash-Metal und die Traditionsmetaller Tailgunner aus England. Besonders im Auge sollte man das Lauterer Quartett Hammer King haben, denn das topaktuelle Album „König und Kaiser“ chartete hierzulande gar auf Platz 16. Headliner für 21.50 Uhr ist die britische Gruppe Praying Mantis, welche der legendären New Wave of British Heavy Metal, zu Beginn der 80er-Dekade, entstammt. Das aktuelle hochgelobte Werk „Defiance“ wurde Ende April veröffentlicht.

Junkyard Drive, hier bei einem früheren Auftritt in Weselberg, spielen am Freitag. Foto: Peter Schneider

Der Freitag wird bereits um 13.40 Uhr von Helldrifter aus Stuttgart mit Death-Metal eröffnet. Es folgen die Belgier Thorium mit Classic-Metal, die dänische Live-Macht Junkyard Drive mit Hardrock und die Rocker AC Angry aus Saarbrücken, bevor die Essener Gruppe The Eternal Night dem epischen Old-School-Metal frönt. Manticora bietet danach Prog-Power-Metal aus Dänemark, Hitten aus Spanien serviert Hardrock, während die Belgier von Evil Invaders sich dem Speed-/Thrash-Metal verschrieben haben. Der Tages-Headliner und Traditional-Metal-Act Demon ab 23 Uhr ist eine ganz besondere britische Band und wurde Anfang der 1980er-Jahre in einem Atemzug mit heutigen Mega-Acts wie Iron Maiden und Def Leppard genannt.

Geheimtipp aus Österreich

Den Samstag läuten die Franzosen Animalize mit Traditional-Metal ein, bevor die Rocker von Volter aus Celle die Bühne entern. Die Band Roadwolf aus Österreich, die Traditional-Metal spielt, gehört zu den Szene-Geheimtipps, denen Großes zugetraut wird. Die fünf Schweden von Air Raid zocken Metal der Mark Judas Priest, die Belgier Schizophrenia Thrash, und Wheel aus Dortmund sind im Doom-Metal daheim. Insanity Allert aus Österreich servieren Thrash, The Hellfreaks verkörpern Punkrock aus Ungarn und die Briten Satan gelten als stets unterbewertetes Überbleibsel der erwähnten New Wave of British Heavy Metal.

Anvil, die Hauptattraktion des letzten Festivaltages, geht kurz vor 23 Uhr on stage und ist das kanadische Gegenstück zu Demon. Ähnlich kultig, aber kommerziell trotz Meisterwerken wie „Forged in Fire“ leider auf der Strecke geblieben, zaubert dieser Bandname dem Fan von Traditional-Metal noch immer ein feistes Grinsen ins Gesicht. Die 2008er Dokumentation „The Story of Anvil“ machte das Trio zur Genre-Legende.

Termine und Karten

Das Iron Fest findet von Donnerstag, 23. Mai, bis Samstag, 25. Mai, auf dem Open-Air-Gelände auf der Grieser Seite des Ohmbachsees statt. Infos zu Anfahrtswegen und allen Bands gibt es auf den Festival-Seiten ironfest.de und facebook.com/IronFestOA.



Tickets sind auf tickets.mplus.rocks, Eventim, Metaltix und an der Abendkasse erhältlich. Auch bezüglich Camping sind noch freie Plätze verfügbar. Wasch- und Frühstücksmöglichkeiten sind dort vorhanden. Auf dem kompletten Gelände wird im Chashless-go-System via Festivalbändchen gezahlt.