Ohne Frage, zu den Höhepunkten einer jeden Bundesgartenschau (Buga) zählen die opulenten Arrangements in den Blumenhallen. Auch in Mannheim werden sich bei der Buga ab dem 14. April Gärtner und Floristinnen aus ganz Deutschland präsentieren und zeigen, was sie mit Blumen und Pflanzen so alles (ver)zaubern können.

Zwei Blumenhallen stehen dafür bereit, in denen während der Buga-Monate 19 Schauen veranstaltet werden. Eine ehemalige Lagerhalle, die sich im Spinellipark befindet und die als U-Halle