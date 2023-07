Die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ hat gemeinsam mit zahlreichen Vereinen, Einrichtungen und Institutionen ein kostenfreies Sport- und Bewegungsprogramm für Groß und Klein, Kinder, Senioren und Familien vom 7. bis 9. Juli auf die Beine gestellt. Auch in Ludwigshafen geht es bewegt zu.

Den Auftakt macht am Freitag, 7. Juli, ab 8 Uhr, die Albert-Schweitzer-Schule in Süd. Die Schüler aller Jahrgangsstufen werden an diesem Tag „The Daily Mile“ laufen. Weit über vier Millionen Kinder in über 90 Ländern beteiligen sich mittlerweile an dem Projekt, das von der schottischen Lehrerin Elaine Wyllie ins Leben gerufen wurde. Raus aus dem Klassenzimmer und eine Viertelstunde an der frischen Luft bewegen, joggend, schnell laufend oder walkend – das ist das Prinzip von der täglichen Meile.

Am Samstag, 8. Juli, dreht sich im Sportpark am Südwest-Stadion und im Stadion, Erich-Reimann-Straße, in Süd alles um die Themen Sport und Bewegung. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung um 10 Uhr von Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD). Auch Winfried Ringwald, Vorsitzender des Stadtsportverbands, wird erwartet.

„Flug-Schuh und Blitz-Kurier“

Bereits ab 9.15 Uhr laden Volker Kempf, der neue Kreisbeauftragte für das Deutsche Sportabzeichen, und sein Team zum Training und zur Abnahme für die Fitnessmedaille ein. Auch wenn der Rhein einen knappen Kilometer entfernt liegt, wird am Samstag fleißig gerudert, allerdings nicht in echten Ruderbooten, sondern ab 10 Uhr auf Ergometern des Rudervereins. Kundige Trainer weisen ein.

Flug-Schuh, Ball-O-Meter, Blitz-Kurier und Känguru-Hüpf – so lauten die Disziplinen bei den „Big Family Games“ des Lauf-Clubs (LLC). Von 10 bis 12.30 Uhr können Familien gegeneinander antreten. Wer schon immer mal Slow-Jogging, den Fitnesstrend aus Japan, kennenlernen wollte, hat dazu um 10 Uhr in einem Schnupper-Workshop Gelegenheit. Um 11 Uhr findet ein weiterer Workshop unter dem Titel „Nordic Walking – aber richtig“ statt. Ab 13 Uhr kann sich der Nachwuchs dann beim LLC „Kids-Duathlon“ (Laufen, Radergometer, Laufen) austoben.

Auch für Kinder gibt es viele Möglichkeiten. Foto: Moray

Papprollenspiele kündigt der Verein „Familie in Bewegung“ ab 10 Uhr an. Entspannung ist bei Hatha-Yoga und Body-Art angesagt. Christoph Still, zertifizierter Yogatrainer, Massage- und Sporttherapeut, sorgt von 10.30 bis 12 Uhr (Hatha-Yoga) und von 13 bis 15 Uhr (Body-Art) für eine Entschleunigung im stressigen Alltag.

„Sicher auf Inlinern unterwegs“ – der Eis- und Rollsportclub Ludwigshafen (ERCL) bietet ab 10 Uhr im Eisstadion einen Anfängerkurs für Inlinefahrer jeglicher Altersklassen an. Dabei darf die eigene Ausrüstung nicht vergessen werden. An diesem Tag wird es einen direkten Zugang vom Sportpark ins Eisstadion geben.

„Flagfootball“ des SV Pfingstweide

Rasant geht es auf der großen Rasenfläche zwischen der Aschenbahn beim „Flagfootball“ des SV Pfingstweide, Abteilung American Football, Titans Ludwigshafen, zu. Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren können ab 10 Uhr in die kontaktlose Variante des American Footballs hineinschnuppern. Der TV Rheingönheim bietet Handballinteressierten fünf Stunden lang auf dem Kunststoff-Spielfeld die Möglichkeit, sich beim Pass-, Prellparcours und Torwurf auszutesten. Ludwigshafens größter Sportverein, der ESV, hat ab 10 Uhr ein Mitmachprogramm für alle Altersklassen kreiert: Dosenwerfen, Eier- und Kinderstelzenlaufen.

30 Minuten Zumba

Bei der Tanzschule Weile wird ab 12 Uhr 30 Minuten lang zu Zumba-Rhythmen getanzt, ab 13 Uhr steht Kindertanz auf dem Programm, ab 14 Uhr können Paare unter fachkundiger Anleitung tanzen. Wie wichtig es ist, sich auch im Alter zu bewegen, das unterstreicht der Seniorenrat der Stadt , der ab 10 Uhr ein breitgefächertes Mitmachprogramm mit Kleingeräten anbietet. Zudem können Interessierte die Ermüdungsbrille testen.

Lust auf Leitergolf, Tic Tac Toe oder Riesenmikado? Die Bewegungsspiele der BKK Pfalz sollen die ganze Familie ansprechen (ab 10 Uhr). Die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ bietet kleinen Künstlern die Möglichkeit, Bewegungssteine zu bemalen und informiert über ihre Arbeit. Wer an mindestens sechs Stationen gesportelt hat, erhält eine kleine Überraschung am Stand der Landesinitiative. Der Laufzettel kann dort zuvor abgeholt werden.

Radtour des ADFC

Auch außerhalb des Sportparks am wird das ganze Wochenende über gesportelt. Ganztägig am Samstag, 10 bis 18 Uhr, wird der Hof des Maudacher Schlosses dank der Wald- und Wiesenfreunde 2010 und ihren Kooperationspartnern GTF Maudach und Kiste zu einer großen Bewegungslandschaft. Auf ältere und jüngere Besucher warten viele Stationen: Pedalo-Parcours, Stelzenlauf, Seilspringen, Dosenwerfen, Tanz, Gymnastik oder Riesenspiele. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt wie für den gemütlichen Ausklang am Abend.

Dass Tanzen gute Laune macht, das möchte der Verein Makala Mboa am Samstagabend von 18 bis 20 Uhr in einem Workshop in der Bayreuther Straße 3 (West) zeigen. Ebenfalls mit von der Partie bei den Bewegungstagen ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Ludwigshafen, der Radler zu einer Tour „Von Oppau nach Rheindürkheim“ und zurück einlädt. Die Strecke ist etwa 55 Kilometer lang, startet am Samstag, 8. Juli, 10 Uhr, an der Endhaltestelle in Oppau, Bad Aussee-Straße.

Noch Fragen?

Infos zum Programm bei Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin für die Stadt Ludwigshafen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, E-Mail an s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de, im Netz: www.land-in-bewegung.rlp.de.