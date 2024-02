Eine 61 Jahre alte Frau hat am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Drogerie in der Rhein-Galerie verschiedene Kosmetikartikel gestohlen. Nach Verlassen des Kassenbereichs wurde sie laut Polizei darauf von Mitarbeitern, die den Diebstahl beobachtet hatten, angesprochen und in das Mitarbeiterbüro gebracht. Dort wurde sie dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da die 61-Jährige ein Klappmesser sowie ein Multitool bei sich hatte, wird sie sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.