Ein 23-Jähriger hat am Montag kurz nach 4 Uhr in der Früh versucht, in einen Kiosk in der Mannheimer Fressgasse einzubrechen. Wie die Polizei weiter mitteilte, warf der junge Mann einen Blumenkübel in die Schaufensterscheibe. Offenbar weil er sehr betrunken war, gelang es ihm aber nicht, in den Laden einzusteigen. Der Kiosk-Besitzer wurde über eine Alarmanlage über den Vorfall informiert und alarmierte die Polizei. Noch in Tatortnähe wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen. Der Schaden an der Schaufensterscheibe beträgt etwa 1000 Euro.