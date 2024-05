Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal haben am Dienstag Einsatzkräfte Wohnungen und Geschäfte in Ludwigshafen, Speyer und Mannheim durchsucht. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt.

Den Durchsuchungen der Wohnungen und Geschäfte in den drei Städten gingen den weiteren Angaben zufolge mehrere Monate andauernde, intensive und umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei Ludwigshafen voraus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden in einem von der Polizei Ludwigshafen bearbeiteten umfangreichen Verfahrenskomplex gegen vier dringend Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des schwereren Bandendiebstahls beziehungsweise der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei erlassen. Vier 17, 20, 25 und 27 Jahre alte Tatverdächtige wurden am Dienstag, 30. April, festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten beziehungsweise in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die vier Beschuldigten gewerbsmäßig und länderübergreifend Klappsteigen gestohlen und wieder verkauft haben. Hierdurch bereicherten sie sich um eine Summe von über einer Millionen Euro. Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel, Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 50.000 Euro sowie vier Autos im Gesamtwert von etwa 250.000 Euro sichergestellt. Über 1000 Klappsteigen konnten in Speyer sichergestellt und dem geschädigten Unternehmen zurückgegeben werden.