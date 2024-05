Am Donnerstag, 16. Mai, sind einer 49 Jahre alten Autofahrerin auf der A65 nahe der Anschlussstelle Landau-Zentrum zwei Rehe vors Auto gelaufen, die die Fahrbahn querten. Nach der Kollision rannten die vermutlich verletzten Tiere in eine angrenzende Grünfläche. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von annähernd 2000 Euro. Die Polizei warnt, dass man auch bei Tageslicht mit Wildwechseln rechnen müsse.