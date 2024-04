Die Arbeiten zur Sanierung der Shellstraße, die überwiegend als Zufahrt zum Containerterminal im Kaiserwörthhafen Mundenheim dient, beginnen am Mittwoch, 3. April. Infolge der massiven Beanspruchung der Fahrbahn durch Schwerlastverkehre ist diese in einem baulich schlechten Zustand und muss deswegen dringend saniert werden, teilt die Stadtverwaltung weiter mir. Wegen der Arbeiten ist auf der B44 / Kaiserwörthdamm mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und deshalb im morgendlichen Berufsverkehr in Fahrtrichtung Innenstadt mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Der Bereich Tiefbau nutzt die Maßnahme auch, um den angrenzenden nördlichen Gehweg auszubessern, die bestehende Verkehrsinsel wird umgebaut. Danach wird die Verkehrsführung in Richtung Stadt geändert. Für den Hauptverkehr sind dann zwei Fahrstreifen vorgesehen, für den rechts abbiegenden einer.

Während der gesamten Bauzeit steht Projektleiter Elmar Klein unter Telefon 0621 504-6635 als Ansprechpartner zur Verfügung.