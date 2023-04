Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 300 Bürger aus Oppau protestieren in einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gegen Probleme, die durch Monteursunterkünfte in ihrem Stadtteil entstünden. Die Anwohner fordern die Stadtverwaltung auf, etwas gegen die Entwicklung zu unternehmen.

„Ehemalige Ein- und Zweifamilienhäuser werden in Schlafställe umgewandelt. Mehrere Personen teilen sich ein Zimmer“, heißt es in dem Schreiben. Teils hausten bis zu 20