Bäckerei-Azubis backen keine kleinen Brötchen mehr: Wer in den 42 Bäckereien oder in deren Filialen in Ludwigshafen eine Ausbildung macht, hat jetzt deutlich mehr im Portemonnaie. Auf die höhere Ausbildungsvergütung weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Gleichzeitig beklagt sie einen „Azubi-Schwund“.

„Wer seine Ausbildung anfängt, geht mit mindestens 860 Euro im Monat nach Hause. Das sind 180 Euro mehr als bislang. Im zweiten Ausbildungsjahr gibt es 190 Euro zusätzlich.