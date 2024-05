Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Sonntag gegen 15 Uhr an der Einmündung Pasadenaallee zur Ludwig-Bertram-Straße (Mitte) unerlaubterweise nach links in die Ludwig-Bertram-Straße eingebogen und dabei mit dem entgegenkommenden Auto einer 28-Jährigen kollidiert. Laut Polizei wurde die 28-Jährige leicht verletzt. Das Auto der 31-Jährigen wurde außerdem auf ein an der Einmündung wartendes Auto geschleudert. Die Fahrzeuge der 28-Jährigen und der 31-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.