Der Ingenieur Carl Benz erfand 1885 in Mannheim das Auto. Doch ausgerechnet in Mannheim und Ludwigshafen kam es im Alltag nur schwer in die Gänge: Als 1909 das „Deutsche Automobil-Adressbuch“ erstmals alle Autos und Motorräder in Deutschland zentral erfasste, listete es in beiden Städten zusammen gerade mal einige Dutzend Kraftfahrzeuge auf.

Das „Deutsche Automobil-Adressbuch“, das zum Bestand der Universitäts-Bibliothek der Technischen Universität Braunschweig gehört,