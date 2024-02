Zum Ausbau des Londoner Rings in der Pfingstweide wird es keine Anwohnerversammlung geben. Der Ortsbeirat Oppau hat sich mehrheitlich gegen einen entsprechenden FWG-Antrag ausgesprochen. Das Gremium schloss sich der Auffassung der Stadt an, die angesichts der hohen Anzahl von Anwohnern, die zu Platzproblemen bei einer Versammlung führen könnte, einer digitale Information den Vorzug gibt. Die Pläne seien im Internet einsehbar. Darüber seien alle Anwohner mit Wurfzetteln informiert worden und könnten sich mit ihren Wünschen direkt an die Verwaltung wenden.