Zwei Verkehrsunfälle haben am Donnerstagabend für erhebliche Verkehrsprobleme auf der A6 bei Mannheim gesorgt. Laut Polizei war gegen 17.10 Uhr in Höhe Wallstadt die 24-jährige Fahrerin eines Suzuki auf einen vor ihr abbremsenden Audi aufgefahren. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit rund 25.000 Euro. Nahezu zeitgleich kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem ein 41-jähriger Ford-Fahrer auf den Seat eines 36-Jährigen auffuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme und dem Abschleppen der Fahrzeuge bildete sich ein Rückstau von etwa sechs Kilometern Länge.