Auf der Sportanlage des BSC Oppau in Ludwigshafen gastiert am Mittwoch, 7. September, die Lotto-Elf zu einem Benefizspiel. Gegner ist eine Vorderpfalz-Auswahl Ü40 „BSC Oppau and friends“. Auch das Mitwirken des Trainers des 1. FC Kaiserslautern, Dirk Schuster, hat Lotto-Elf-Koordinator Hermann-Josef Ganser angekündigt. Coach der Lotto-Elf ist Hans-Peter Briegel, Teammanager ist Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt.

Auch Weltmeister Buchwald spielt für die gute Sache

Es spielen unter anderem der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald und David Odonkor, WM-Teilnehmer 2006. Anpfiff ist um 18.30 Uhr, bereits ab 16.30 Uhr gibt es ein kostenloses Schnupper-Fußball- und Cheerleadertraining für Kinder. Das leiten Torwart-Legende Wolfgang Kleff, Dribbelkünstler Dariusz Wosz und dessen Ehefrau Nika Krosny-Wosz.

Begünstigte der Partie sind die Initiative Mama/Papa hat Krebs der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz

und „Hilfe für Douglas Barbosa“. Die Sportredaktion der RHEINPFALZ unterstützt diese Benefizpartie im Rahmen ihrer Aktion „Sportler helfen“. Weitere Infos und Karten-Reservierungen im BSC-Clubheim in der Edigheimer Straße 110, Telefon 0621 65 4618 (ab 17 Uhr, außer Montag), und per E-Mail unter: moll.roland@gmx.de.