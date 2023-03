Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ASV Maxdorf hat seine gute Ausgangsposition im Rennen um die ersten beiden Plätze in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz mit einem 1:1 bei Spitzenreiter SV Obersülzen gewahrt.

Der ASV liegt auf Rang vier in Lauerstellung, der Abstand zu den Vordermännern in der Tabelle ist gering. Mindestens fünf Teams kommen für den Titel und die Vizemeisterschaft in Frage.