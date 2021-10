„Fisch to go“, also Fisch zum Mitnehmen, bietet der Angelsportverein (ASV) Edigheim am Montag, 1. November, an. Entgegen unserer vergangenen Meldung ist eine Bewirtung vor Ort coronabedingt nicht möglich, wie der Verein mitteilt. Stattdessen können die geräucherten Forellen und die Rotbarschfilets ab 11 Uhr im Vereinsheim (Ostring) abgeholt werden. Von 8 bis 11 Uhr gibt es zudem ein Hegefischen.