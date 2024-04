Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Rheinland-Pfalz, die Neurologische Klinik und das Zentrum für Ambulante Reha (ZAR) am Klinikum Ludwigshafen laden für Mittwoch, 17. April, 16 bis 18 Uhr, zum Arzt-Patienten-Dialog ins Haus M (Raum 02.023) des Klinikums ein. Im Fokus steht Oberarzt Jörg von Schrader, der über das Thema „Therapie der Multiplen Sklerose: womit, wann und durch wen?“ sprechen wird. Die Veranstaltung biete auch ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen. Teilnehmer haben die Gelegenheit, Fragen zum Vortragsthema als auch zu anderen Belangen rund um MS zu stellen. Weitere Experten, die für individuelle Fragen bereitstehen, sind: Nils Heiligers, Chefarzt der Neurologie am ZAR, Alexandra Walbert, Sozialberaterin am ZAR, und Sonja Betsch, MS-Coach von der DMSG Rheinland-Pfalz. Anmeldung im Netz unter https://dmsg-rlp.de oder telefonisch unter 06131 604704. Die Veranstaltung ist kostenfrei.