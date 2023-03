Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist das (bisher) größte Spiel der Saison. Oberligist FC Arminia Ludwigshafen erwartet am Mittwoch (19 Uhr, Südwest-Stadion) im Verbandspokal-Halbfinale Regionalligist Wormatia Worms. Vor zehn Jahren, am 29. Mai 2013, stand der FCA schon einmal im Finale. Das Ende war schrecklich.

Damals war der FCA ein junger Oberligist, der in der zweiten Saison in dieser Liga erstmals ins Endspiel einzog. Gegner in Bobenheim-Roxheim war Ligarivale TSG Pfeddersheim. Schnell führte die