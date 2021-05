Stadtmuseum und Stadtarchiv sollen Ende 2022 in ihr neues, gemeinsames Domizil in der Rhenushalle ziehen. Das ist, pandemiebedingt, ein halbes Jahr später als geplant. Eine Übergangslösung für die Exponate des Stadtmuseums gibt es aber bereits.

Wegen der Abrissarbeiten an der Hochstraße Nord schließt das Rathaus-Center Ende dieses Jahres. Das betrifft nicht nur die dortigen Geschäfte, sondern auch das Stadtmuseum, das ebenfalls im Rathaus-Center sitzt. Ein neues Domizil für die von Regina Heilmann geführte Kultureinrichtung musste her. Im August 2020 hat der Stadtrat zugestimmt, dass Stadtmuseum und Stadtarchiv im Juli 2022 gemeinsam in die Rhenushalle am Luitpoldhafen im Stadtteil Süd ziehen. Man habe damit „eine zukunftsfähige Lösung gefunden, die den Anforderungen beider Einrichtungen entspricht“, sagte Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) nach der Entscheidung.

Pandemiebedingt geht nun alles aber doch nicht so schnell wie gedacht. Es sei derzeit davon auszugehen, dass der Umzug Ende 2022 stattfinden kann, heißt es von der Stadt auf Nachfrage. Das bestätigt auch Franz Josef Reindl, Geschäftsführer der Hafenbetriebe Ludwigshafen. Die Halle gehört dem Land Rheinland-Pfalz, um Nutzung und Vermietung kümmern sich die Hafenbetriebe, weshalb mit ihnen auch der Vertrag verhandelt und abgeschlossen wird. Laut Reindl würden beispielsweise europaweite Ausschreibungen, die für Planungs- und Umbauarbeiten notwendig seien, wegen Corona wesentlich länger dauern als sonst.

Vertrag noch nicht unterzeichnet

Auch der Vertrag zwischen Stadt und Hafenbetrieben ist noch nicht unterschrieben. Man sei „in der finalen Abstimmung über den Um- und Ausbau“, heißt es von der Stadt. Dass es bis zu einer solchen Unterzeichnung länger dauere, ist aus Reindls Sicht „ganz normal“. Als schlechtes Zeichen für das Projekt wertet er das nicht. „Das Interesse ist beidseitig sehr stark.“ Er geht davon aus, dass innerhalb der nächsten Wochen unterschrieben wird.

Dass der Umzug sich verzögert, bedeutet auch: Das Stadtmuseum braucht nicht nur für ein halbes, sondern für ein ganzes Jahr nach Schließung des Rathaus-Centers ein Übergangsquartier. Das ist auch schon gefunden. Ausstellungen kann es dort allerdings nicht geben. Für Lagerzwecke steht laut Stadt und Hafenbetrieben die Fläche des ehemaligen Edeka-Marktes auf der Parkinsel zur Verfügung. Seit Anfang 2020 steht sie leer. Dort soll sowohl das Ausstellungsgut des Stadtmuseums wie auch Archivgut aus dem Untergeschoss des Rathauses vorübergehend untergebracht werden. In diesem Zeitraum findet laut Stadt „kein regulärer Stadtmuseumsbetrieb statt“. Es wird aber im Hintergrund bereits an alternativen Projekten und Präsentationsformen gearbeitet, so dass das Museum während des Übergangsjahres trotzdem in der Stadt sichtbar und aktiv bleibt.

Archivräume vielleicht für Gymnasium

Den Betrieb des Stadtarchivs dürfte die Verzögerung nicht so hart treffen. Die derzeitigen Archivräume in der Rottstraße sind zwar zu klein und schon lange nicht mehr zeitgemäß, Zeitdruck zum Auszug besteht aber nicht. Wenn es dann doch soweit ist, könnte eventuell das benachbarte Geschwister-Scholl-Gymnasium die derzeitigen Stadtarchiv-Räume nutzen. Nach Angaben der Stadt gibt es dazu erste Überlegungen.

Wie aufwendig und teuer der Umbau der Rhenushalle in der Lagerhausstraße, wird, steht laut Stadt noch nicht fest. Dass dort aber einiges verändert werden muss, liegt nahe. Schließlich wurde das Gebäude bislang als Lagerhalle genutzt.