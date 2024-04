Zu einer Reihe von Fahrzeugaufbrüchen ist es in der Nacht uaf Dienstag in Ludwigshafen gekommen, wie die Polizei mitteilt. Demnach wurden sechs Fahrzeuge in der Frankenthaler Straße (West) aufgebrochen. Zwei weitere Autos, die von den Autoknackern aufgebrochen wurden, waren zur Tatzeit in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord-Hemshof) abgestellt. Bei insgesamt sieben der Fahrzeuge wurde von den Tätern eine Scheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Es gelang den Tätern lediglich, mehrere Handykabel zu entwenden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen, so die Schätzung der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.