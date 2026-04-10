„Waterloo“, „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ – die Lieder der Gruppe Abba sind Klassiker. Eine Tribute-Show kommt jetzt ins Zentrum Alte Schule.

„ABBA Magic – Huldigung an die schwedische Kultband“ heißt die Show, die laut Ankündigung am 12. Juni im Zentrum Alte Schule gastiert. Dabei versprechen die Veranstalter „große Popmomente, glitzernde Kostüme und Plateausohlen“.

Auch Jahrzehnte nach ihrer Gründung begeistert das geniale Quartett noch immer Millionen von Fans – generationenübergreifend und mit ungebrochener Popularität, heißt es in der Ankündigung weiter. Täglich würden noch Tausende Tonträger mit den Songs des Quartetts Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid verkauft. Alleine in Deutschland hat die Gruppe 21 Top-Ten-Hits.

„ABBA Magic“ hat es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, die Musik, Energie und Atmosphäre eines echten Abba-Livekonzerts wieder aufleben zu lassen und für das heutige Publikum neu erlebbar zu machen. Dabei entführt die siebenköpfige Band ihre Zuschauer mitten hinein in die schillernde Welt der 70er-Jahre.

„ABBA Magic“, das sind laut Veranstalter professionell ausgebildete Musiker, die mit großer Leidenschaft und kompromissloser Live-Performance ein authentisches Konzerterlebnis entstehen lassen. Gesang und Instrumente werden zu 100 Prozent live präsentiert – kraftvoll, detailgetreu und mit spürbarer Begeisterung für das musikalische Erbe von Abba, heißt es in der Ankündigung.

Auf dem Programm stehen alle großen Hits der Band – von tanzbaren Partyklassikern bis zu gefühlvollen Balladen. Sie werden live interpretiert und durch aufwendige Choreografien sowie originalgetreue Bühnenoutfits „zu einem visuellen wie musikalischen Gesamterlebnis“ ergänzt. Das bedeutet fürs Publikum: Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern.

Das Konzert am 12. Juni beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets zum Preis von 30 Euro sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung im Rathaus, Zimmer 211 (Kasse) erhältlich. Kartenzahlung ist möglich. Weitere Informationen unter Telefon 06231 401144.