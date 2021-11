Ein 80-jähriger Ludwigshafener hat am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr einen Anruf von einer ihm unbekannten Frau erhalten. Laut Polizei sprach sie Deutsch und behauptete, Mitarbeiterin bei Microsoft zu sein. Der 80-Jährige bemerkte, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte, und legte sofort auf. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin: „Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.“ Wer einen solchen Anruf erhalte, soll auflegen und sich bei der Polizei melden.