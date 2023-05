Ein Sonntag für vier Pfoten: Zum Tags des Hundes veranstaltet der Verein der Hundeliebhaber (VdH) Oggersheim am 4. Juni ein Hunderennen auf seiner Anlage In den Neugärten 31. Der Eintritt ist frei. Mitmachen können dem Verein zufolge alle Rassen, alle Größen und jedes Alter. Eine Vereinsmitgliedschaft sei nicht erforderlich. Die Hunde werden nach weiteren Angaben in verschiedene Gruppen (je nach Alter und Größe) eingeteilt. Das Rennen beginnt um 11 Uhr, die Anmeldung ist von 10 bis 10.45 Uhr möglich.

Fünf Euro Startgebühr

Die Startgebühr beträgt fünf Euro pro Hund. Die Hunde müssen geimpft und versichert sein, Impfpass und Haftpflicht seien vorzulegen. Anmelden kann man sich noch bis 31. Mai: im Netz unter www.vdhoggersheim.com/Hunderennen. Dabei sollten Alter, Name, Rasse und Größe der Vierbeiner angegeben werden.

Alle Teilnehmer erhalten laut dem VdH eine Urkunde und Präsente. Auch reine Zuschauer seien herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt. „Auf dem Gelände laden Verkaufsstände für Mensch und Hund zum Stöbern ein“, heißt es in der Ankündigung.

Der Verein bietet neben Welpen- und Junghundetreffs sowie einer Begleithunde-Ausbildung auch Dog-Dancing, Turnierhundesport oder Hobbygruppen an. Eine Anmeldung zu Übungsstunden ist online unter www.vdhoggersheim.com möglich. Dort findet man auch weitere Informationen zum VdH.