Ein 26-Jähriger ist am Samstagabend bei einer Schlägerei in der Südlichen Innenstadt leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge kam es gegen 19.15 Uhr in der Yorckstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurde ein 26-Jähriger von zwei anderen Männern (22 und 25 Jahre alt) angegriffen und leicht verletzt. Ein Passant trennte die Beteiligten, und die Tätergruppe entfernte sich zu Fuß. Auch Bedrohungen sollen ausgesprochen worden sein. Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt, Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Weitere Zeugen sollen sich unter Telefon 0621 963-2122 melden.