20 Bewerbungen für die ausgeschriebene Stelle des Nachtbürgermeisters sind bei der Stadt Heidelberg eingegangen, wie diese mitteilt. Bei zwei der Bewerbungen wollen sich je zwei Interessenten die Position teilen. Laut Stellenbeschreibung soll es darum gehen, sich mit „Interessenskollisionen und Konflikten“ in der Heidelberger Altstadt in Bezug auf Nachtleben, Bars, Kneipen und Kultur auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden. Den ersten Nachtbürgermeister Deutschlands gibt es seit 2018 in Mannheim. Doch die „Amtszeit“ von Hendrik Meier, der diesen Posten besetzt, läuft dieser Tage aus. Ende Juli soll bekannt gegeben werden, wer in Mannheim neuer Nachtbürgermeister wird.