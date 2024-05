Ein 21-Jähriger ist am Donnerstagabend im Ebertpark von vier Männern angegriffen und verprügelt worden. Er wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 22 Uhr, dass er Hilfeschreie aus dem Ebertpark gehört habe. Vor Ort trafen die Beamten den 21-Jährigen an. Dieser gab an, von vier ihm unbekannten Männern angegriffen worden zu sein. Die Männer hätten Masken getragen und ihn auch mit Pfefferspray attackiert. Der leicht verletzte 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion 2 bittet um Hinweise zu dem Überfall: Telefon 0621 963-2222.