Seit rund 100 Tagen ist Petra Kindsvater die neue Geschäftsführerin der Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG). Im Juli hatte die Diplom-Pädagogin die Nachfolge von Walter Münzenberger angetreten, der nach 21 Jahren im Amt in den Ruhestand gegangen war. Am Freitagmorgen wurde die 52-Jährige nun mit einem Gottesdienst in der Melanchthonkirche und einem Empfang am Lutherplatz offiziell vom Protestantischen Kirchenbezirk begrüßt. Die ÖFG leistet seit mehr als 50 Jahren Sozialarbeit in den Notwohngebieten der Stadt.