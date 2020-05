In den Vorwochen haben Katholiken wegen der Corona-Krise auf den Besuch von öffentlichen Gottesdiensten verzichten müssen. Nun haben sich die Kirchen und die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Bedingungen geeinigt, unter denen solche Gottesdienste wieder möglich sein könnten. Dabei steht der Schutz der Gesundheit aller Gottesdienstteilnehmer im Vordergrund.

„Unter strengen Auflagen“

„Die Gottesdienste werden unter strengen Auflagen gefeiert werden müssen. Wir sind noch weit entfernt von gewohnten und unbeschwerten Gottesdienstversammlungen“, sagt Generalvikar Andreas Sturm. „In der Tat sind die Auflagen enorm hoch. Es wird einige Zeit dauern, bis sie vorbereitet und umgesetzt werden können“, sagt Dekan Alban Meißner. Mit ersten öffentlichen Gottesdiensten sei in Ludwigshafen frühestens Mitte Mai zu rechnen.

Es gilt Maskenpflicht

Bis dahin müssten Ehrenamtliche für einen vorgeschriebenen Empfangsdienst gefunden und eingewiesen sowie die nötigen Desinfektionsmittel und Masken bestellt und geliefert werden. Denn auch für die Gottesdienstteilnehmer gelte eine Maskenpflicht. Zudem müssten sie die Hände vor Betreten der Kirche desinfizieren. Die Gotteshäuser müssten den Vorgaben gemäß hergerichtet werden. Dazu gehöre eine Einbahnregelung für das Betreten und Verlassen der Kirchen sowie Abstandsmarkierungen vor der Kirche.

„Gehöriges Maß an Disziplin“

„Das alles erfordert ein hohes Maß an Organisation und von den Teilnehmer der Gottesdienste ein gehöriges Maß an Disziplin“, sagt Meißner. Er ist sich sicher: „Die Rückkehr in die Normalität kann nur in ganz kleinen Schritten erfolgen und wird noch lange Zeit brauchen.“ In Ludwigshafen wird weiterhin am Sonntag der Gottesdienst um 10 Uhr in der Online-Kirche des Dekanats gefeiert und live gestreamt.