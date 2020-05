Zwei digitale Gottesdienste bietet das katholische Dekanat Ludwigshafen am Sonntag, 3. Mai, an. Um 10 Uhr wird die Sonntagsmesse aus der Online-Kirche des Dekanats live übertragen, um 18 Uhr gibt es eine Wortgottesfeier als Telefonkonferenz.

Der Gottesdienst in der Online-Kirche des katholischen Dekanats Ludwigshafen wird live über den Youtube-Kanal des Heinrich-Pesch-Hauses übertragen, sodass die Gläubigen den Gottesdienst am heimischen Computer mitfeiern können. Am kommenden Sonntag feiert Pfarrer Udo Stenz die Messe. Der Link zur Messe ist auf der Homepage des Dekanats unter www.kath-dekanat-lu.de zu finden. Anstelle der Kollekte bittet das Dekanat um Unterstützung der Aktion „Mahlze!t LU“: Seit dem 6. April bereitet die Hotelküche des Heinrich-Pesch-Hauses täglich eine warme Mahlzeit für Menschen zu, die von der Corona-Krise wirtschaftlich besonders hart getroffen sind. Das Spendenkonto: Heinrich-Pesch-Haus, IBAN: DE 96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank eG Speyer), Spendenzweck: Mahlzeit LU.

Wortgottesfeier per Telefon

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Kommunikationsformen: Seit August 2017 kommt immer am ersten Sonntag im Monat, jeweils um 18 Uhr, eine kleine Gruppe in der Pfarrkirche St. Bonifaz in der Deidesheimer Straße zusammen, um in einer Wortgottesfeier das Sonntagsevangelium in einem Bibelteilen der Teilnehmer zu reflektieren. Wegen der Absage aller Gottesdienste und Veranstaltungen in den Pfarreien findet die Wortgottesfeier auch am vierten Sonntag der Osterzeit als Telefonkonferenz statt. Alle Interessierten können sich dazu einwählen.

Die Telefonnummer, über die man dem digitalen Konferenzraum beitreten kann, lautet: 0791 97789904. Es fallen Kosten für ein normales Festnetztelefonat an. Nach entsprechender Aufforderung muss der Zugangscode 9359 eingegeben und dann mit der Rautetaste (#) bestätigt werden. Schließlich, wieder nach einer Aufforderung, muss der Teilnehmer den eigenen Namen aufsprechen. Der Text für die Wortgottesfeier kann über die Homepage des katholischen Dekanats abgerufen werden: www.kath-dekanat-lu.de.