Hätte ein zweigleisiger elektrifizierten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Pirmasens und Landau eine Chance auf Realisierung? Das soll nach dem Wunsch der Stadt Landau der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz (ZÖPNV RLP) Süd analysieren lassen. Der Mobilitätsausschuss Landau billigte einen Antrag der Grünen am Dienstagabend einstimmig. In der Begründung heißt es, dem Bahnverkehr komme mit Blick auf die Verkehrswende und auch als wirtschaftlicher Standortfaktor eine herausgehobene Stellung zu. Die Grünen haben dabei insbesondere Pendler im Blick. Bekanntlich sind Kosten-Nutzen-Analysen des ZÖPNV RLP Süd für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Landau-Karlsruhe und für die Reaktivierung Land-Germersheim positiv ausgefallen.

Die Grünen gehen davon aus, dass eine Zweigleisigkeit Landau-Pirmasens auf freier Strecke kein Problem sei. Schwieriger sei ein zweites Gleis in Landau zwischen Kreisverwaltung und dem Medivicus an der Queichheimer Brücke sowie in der Innenstadt mit den drei Bahnübergängen. Ein Knackpunkt ist die Frage der Taktfrequenzen. Auf Bitte von Hannes Kopf (SPD) soll auch untersucht werden, ob eine Erhöhung des Takts auf dieser Strecke auch innerhalb der bestehenden Strukturen möglich wäre.