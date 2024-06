Am Freitag, 7. Juni, sind gegen 18.40 Uhr zwei Hunde über die L509 bei Offenbach gerannt. Einer wurde leicht von einem Fahrzeug erfasst. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass das Tier nicht schwer verletzt wurde. Die Hunde rannten weg, ein Hundehalter war nicht in der Nähe. Bei dem verletzten Tier soll es sich um einen weißen Hund in der Größe eines Schäferhundes handeln.